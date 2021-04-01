С начала года на пожарах в Бурятии погибли 20 человек

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Всего произошло более 600 возгораний



По состоянию на 29 марта, в Бурятии зарегистрировано снижение числа пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, с начала года в Бурятии произошло 619 возгораний. Тем не менее, в этом году в огне уже погибли 20 человек. 22 человека, трое из которых дети, получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Во время рейдов в домах граждан, относящихся к группе риска, инспекторы МЧС и сотрудники Госпожнадзора выявили 248 нарушений требований пожарной безопасности. Это использование неисправной электропроводки, а также аварийное состояние печей.

