Улан-удэнец ограбил мужчину возле гостиницы

Добычей грабителя стали не только рубли, но и доллары



Улан-удэнец предстал перед судом за грабёж, который совершил в июле 2017 года. Возле гостиницы «Ulan-Ude» мужчина ограбил прохожего, отобрав портмоне. Само портмоне стоит 20 тысяч рублей, в нём были наличными 30 тысяч рублей, 60 долларов США, а также банковские карты и водительское удостоверение. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.



Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, добровольно частично возместил ущерб, а также принёс извинения потерпевшему, которые последний принял.



Приговором суда грабителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Железнодорожном районном суде.

