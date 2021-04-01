Добычей грабителя стали не только рубли, но и доллары
Улан-удэнец предстал перед судом за грабёж, который совершил в июле 2017 года. Возле гостиницы «Ulan-Ude» мужчина ограбил прохожего, отобрав портмоне. Само портмоне стоит 20 тысяч рублей, в нём были наличными 30 тысяч рублей, 60 долларов США, а также банковские карты и водительское удостоверение. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.
Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, добровольно частично возместил ущерб, а также принёс извинения потерпевшему, которые последний принял.
Приговором суда грабителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Железнодорожном районном суде.
Улан-удэнец ограбил мужчину возле гостиницы
Происшествия, Фото:
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