В конфликте с побоями разбирается полиция
В Улан-Удэ инженер из детской республиканской клинической больницы обратился в полицию и сообщил о побоях, которые ему нанёс руководитель подрядной организации. Конфликт между мужчинами произошёл накануне.
- Вчера около 15:00 в УМВД России по Улан-Удэ обратился сотрудник медицинского учреждения, который сообщил, что руководитель подрядной организации, выполняющей отделочные работы в здании больницы, в ходе конфликта нанёс ему побои. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сейчас участковый опрашивает участников и свидетелей конфликта. Также изымаются кадры с камер видеонаблюдения.
В МВД отметили, что позже подозреваемый также обратился в медучреждение с побоями. По данному факту полицейские проведут проверку.
Как сообщал «Байкал-Daily», с ремонтом здания больницы на Модогоева назревает скандал. О том, что подрядчик не справляется с объёмом работ, заявил накануне зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников. «Капитальный ремонт больницы идёт с большим отставанием от графика, неудовлетворительно и качество работ», - уточнил зампред.
Ранее тревогу по поводу ремонта в медучреждении забил общественник Антон Котенко. Он демонстрировал на видео торчащие провода, отваливающуюся со стен плитку и прочие дефекты.
В Улан-Удэ сотрудник больницы заявил, что его избил подрядчик
Происшествия, Фото:
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