В Бурятии дети пишут свои имена кровью

Также он обеспокоился тем, что сами стены грязные и дети могли занести инфекцию. Здесь же опубликовали фотографию этой самой стены и лестницы, которая вся в кровавых каплях.







В городе Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии в многоквартирном доме в шестом микрорайоне дети на стене подъезда написали свои имена кровью. Местные жители крайне возмущены таким поведением.«На мой взгляд это уже идиотизм!!! Детям нет 18 лет, рисуют кровью свои имена на стенах подъезда», - написал подписчик паблика «Аноним Гусиноозерск | Селенгинский район».В комментариях люди осуждают поступок детей: «Хорошо, что хоть не говном», «Биомусор, всё по плану», «Света и Таня явно не в себе».