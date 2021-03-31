Женщина поверила, что никому не надо рассказывать о звонках афериста
Пожилая ангарчанка стала жертвой лжебанкиров, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Пенсионерка позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и стал говорить о том, что деньги, хранящиеся на счётах ангарчанки, необходимо спасать от посягательств мошенников. Для этого пожилой женщине предложили снять все накопления и перечислить их на счёт, который указал псевдоспециалист. Ещё одно из условий заключалось в том, чтобы никому не рассказывать о звонках незнакомца.
Пенсионерка отправилась к банкомату, сняла все свои деньги с банковских карт разных финансовых организаций и перечислила на продиктованные ей реквизиты. В результате женщина потеряла около 800 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полиция призывает жителей не делать ничего из того, что предлагают вам телефонные собеседники, кем бы они не назывались. При возникновении опасений касательно сохранности финансов на счету необходимо обращаться в ближайшее отделение банка или самостоятельно звонить на номер телефона, указанный на самой банковской карте.
Ангарчанка перевела мошенникам 800 тысяч
Происшествия, Фото:
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