Житель Иркутской области до смерти забил отца-инвалида

Погибший был несовершеннолетним узником концлагеря



47-летний житель Иркутской области, забивший 83-летнего отца, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.



Мужчина проживал в квартире с отцом. В июле 2020 года его разозлило, что больной пожилой отец громко кричит. Сын избил его металлическим предметом по голове. Пенсионер от травм скончался.



Погибший был инвалидом первой группы, в детстве он был узником концлагеря.



- Отцеубийце назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

