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Житель Иркутской области до смерти забил отца-инвалида

Житель Иркутской области до смерти забил отца-инвалида
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погибший был несовершеннолетним узником концлагеря

47-летний житель Иркутской области, забивший 83-летнего отца, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Мужчина проживал в квартире с отцом. В июле 2020 года его разозлило, что больной пожилой отец громко кричит. Сын избил его металлическим предметом по голове. Пенсионер от травм скончался.

Погибший был инвалидом первой группы, в детстве он был узником концлагеря.

- Отцеубийце назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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