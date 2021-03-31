Погибший был несовершеннолетним узником концлагеря
47-летний житель Иркутской области, забивший 83-летнего отца, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.
Мужчина проживал в квартире с отцом. В июле 2020 года его разозлило, что больной пожилой отец громко кричит. Сын избил его металлическим предметом по голове. Пенсионер от травм скончался.
Погибший был инвалидом первой группы, в детстве он был узником концлагеря.
- Отцеубийце назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области до смерти забил отца-инвалида
Происшествия, Фото:
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