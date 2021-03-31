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На месте смертельной аварии в Улан-Удэ не прекращаются гонки

На месте смертельной аварии в Улан-Удэ не прекращаются гонки
Происшествия, 
«Это районы довоза школьников», - возмущаются местные жители

На месте смертельного ДТП на границе Улан-Удэ и Заиграевского района не прекращаются гонки машин. Местная жительница рассказала, что сегодня утром лихачили двое водителей тонированных «Субару Форестер». Они ехали на большой скорости, пытаясь обогнать друг друга. По словам женщины, лихачи направлялись в сторону воинской части.

- Им не мешало то, что я на встречке с детьми в машине. Совершали тройные обгоны, да ещё и один за одним неслись паровозиком. Где ГИБДД, где ВАИ? Эти районы довоза школьников. В это время шпендики размером с ранец переходят дорогу, а тут такое, - поделилась улан-удэнка в паблике «Аноним 03».

Пользователи добавляют, что подобное наблюдается и в сторону микрорайона Дивизионный, где также стоят воинские части. Горожане активно комментируют пост:

«Каждый думает, что его это не коснется в случае экстрима, но береженого Бог бережет! Если вы не думаете о себе, то, кроме вас, ещё есть другие участники дорожного движения»
«Да, там всегда так было, помню машина аж на дереве висела, как она там оказалась - не представляю»
«Один насуетил уже ценой своей жизни, следующие на подходе».

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 29 марта. Водитель «Toyota Cresta» вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Toyota Funcargo». В результате ДТП водитель «Toyota Cresta» погиб на месте происшествия. Девушка-водитель «Toyota Funcargo» была доставлена в больницу.


автомобили ДТП
 
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