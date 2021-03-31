В Иркутской области парни обокрали строящуюся АЗС

В ночь с 25 по 26 марта неизвестные проникли на строящуюся заправку. Взломав пластиковое окно отвёрткой, они забрались на объект и украли строительный миксер, электрический котел, водонагреватель, насос, тепловую электрическую пушку и другую технику.





Обнаруженная строительная техника будет возвращена законным владельцам после проведения необходимых следственных действий.





Несколько дней назад в посёлке Новонукутский Иркутской области из строящейся автозаправочной станции украли строительное оборудование на сумму свыше 80 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска, расследуя дело, установили вероятную причастность двоих 18-летних парней и их 17-летнего знакомого.После общения с оперативниками молодые люди дали признательные показания. Они рассказали сыщикам, что украденное спрятали в лесу. Затем отвели полицейских к схрону.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.