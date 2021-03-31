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Бизнесмен из Иркутской области обвиняется в контрабанде леса 25 млн

Бизнесмен из Иркутской области обвиняется в контрабанде леса 25 млн
Происшествия, 
Контрабандист пойдёт под суд

Житель Тайшета предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 25 млн рублей.

- По версии следствия в 2017-2018 г.г. обвиняемый, являясь директором юридического лица, приобрёл незаконно заготовленную древесину, составил фиктивные документы о законности её происхождения и переработал ее в пиломатериал общей стоимостью свыше 25 млн. рублей. Пиломатериалы железнодорожном транспортом вывезли в страны ближнего зарубежья, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Следователи установили имущество обвиняемого, добытое преступным путём. На его автомобили наложен арест.


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