Бизнесмен из Иркутской области обвиняется в контрабанде леса 25 млн

Контрабандист пойдёт под суд



Житель Тайшета предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 25 млн рублей.



- По версии следствия в 2017-2018 г.г. обвиняемый, являясь директором юридического лица, приобрёл незаконно заготовленную древесину, составил фиктивные документы о законности её происхождения и переработал ее в пиломатериал общей стоимостью свыше 25 млн. рублей. Пиломатериалы железнодорожном транспортом вывезли в страны ближнего зарубежья, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Следователи установили имущество обвиняемого, добытое преступным путём. На его автомобили наложен арест.





