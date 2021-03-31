Контрабандист пойдёт под суд
Житель Тайшета предстанет перед судом по обвинению в контрабанде леса на сумму свыше 25 млн рублей.
- По версии следствия в 2017-2018 г.г. обвиняемый, являясь директором юридического лица, приобрёл незаконно заготовленную древесину, составил фиктивные документы о законности её происхождения и переработал ее в пиломатериал общей стоимостью свыше 25 млн. рублей. Пиломатериалы железнодорожном транспортом вывезли в страны ближнего зарубежья, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Следователи установили имущество обвиняемого, добытое преступным путём. На его автомобили наложен арест.
Бизнесмен из Иркутской области обвиняется в контрабанде леса 25 млн
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Это районы довоза школьников», - возмущаются местные жители
Воры залезли в помещение, взломав окно отвёрткой
Учеников и сотрудников школ эвакуировали
Контрабандист пойдёт под суд
Землетрясение ощущалось в части Иркутской области и Бурятии
Наступил сезон пала травы
Безжалостные действия охранников запечатлели на видео
Мошенник сумел отговорить женщину от звонков на «горячую линию» банка
Чаще всего подделывают банкноты в 5000 рублей
В Сотниково ввели режим повышенной готовности
В подпольном заведении изъяли 400 литров алкоголя
Вор выманил хозяев из квартиры хитрым способом
«Спасая деньги», финансист опустошила все свои кредитные карты
Омуль ловили капроновыми сетями
Мужчина в составе банды расправлялся с собственниками квартир