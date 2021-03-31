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В двух районах Бурятии пожарные тушили траву

В двух районах Бурятии пожарные тушили траву
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наступил сезон пала травы

В Селенгинском и Заиграевском районах Бурятии тушили пожары, произошедшие из-за пала травы.

Трава горела 30 марта в селе Харгана Селенгинского района и в СНТ «Озёрный» Заиграевского района.

- Первый случай произошел в 12:35. В результате этого пожара выгорела трава на площади 1 гектар. Возгорание тушили огнеборцы добровольной пожарной команды сельского поселения «Нижнеубукунское». Второе возгорание обнаружили 15:20. Тушить сухую траву выехали огнеборцы пожарной части №70. Огонь уничтожил три гектара растительности, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В Селенгинском районе найден и привлечен к административной ответственности виновный в пожаре.
пожар
 
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