Наступил сезон пала травы
В Селенгинском и Заиграевском районах Бурятии тушили пожары, произошедшие из-за пала травы.
Трава горела 30 марта в селе Харгана Селенгинского района и в СНТ «Озёрный» Заиграевского района.
- Первый случай произошел в 12:35. В результате этого пожара выгорела трава на площади 1 гектар. Возгорание тушили огнеборцы добровольной пожарной команды сельского поселения «Нижнеубукунское». Второе возгорание обнаружили 15:20. Тушить сухую траву выехали огнеборцы пожарной части №70. Огонь уничтожил три гектара растительности, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Селенгинском районе найден и привлечен к административной ответственности виновный в пожаре.
В двух районах Бурятии пожарные тушили траву
Происшествия, Фото:
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