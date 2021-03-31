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Жительница Иркутской области перевела мошенникам 100 тысяч с кредитки

Жительница Иркутской области перевела мошенникам 100 тысяч с кредитки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мошенник сумел отговорить женщину от звонков на «горячую линию» банка

36-летняя жительница посёлка Новонукутский лишилась 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Несколько дней женщине звонили «работники банков», говоря об изготовлении банковской карты, которую она не заказывала. В последующем с ней связался мужчина, представившийся «сотрудником безопасности» банка и сказал, что с её карты мошенники пытаются списать деньги, а смс об этом ей не приходят якобы в связи с тем, что мошенники заблокировали смс-уведомления.

Мужчина заявил, что карту необходимо заблокировать и оформить новую. При этом он отговорил её связываться с настоящими банкирами по номеру «горячей линии». Он пригрозил, что при отключении телефона деньги уйдут на счёт мошенников.

Выполняя требования собеседника, женщина назвала данные своей карты и коды из смс-сообщений банка, в результате чего со счета её кредитной карты списались 100 тысяч рублей.

Лжебанкир предупредил, что женщине якобы не следует заходить в личный кабинет банка. Заподозрив неладное, женщина всё же проверила состояние своих счетов и осознала, что стала жертвой аферы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счета».

Полиция призывает граждан не вступать в диалог с позвонившими «сотрудниками банков». На сегодняшний день звонок от лжебанкира является одним из самых распространенных методов обмана у мошенников. При поступлении таких звонков рекомендуется класть трубку и ни в коем случае не сообщать никаких сведеней о себе, своих счетах, не выполнять никаких действий по требованию звонивших.
мошенничество
 
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