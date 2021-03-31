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В Иркутской области изъяли фальшивые купюры 5000 и монету 5 рублей

В Иркутской области изъяли фальшивые купюры 5000 и монету 5 рублей
Происшествия, 
Чаще всего подделывают банкноты в 5000 рублей

В Иркутской области фальшивомонетчики чаще всего выбирают для подделки банкноты 5000 рублей. В этом году выявлено уже 49 таких фальшивок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, с начала года в регион выявили несколько ненастоящих купюр достоинством в 1 тысячу рублей, одну банкнота в 200 рублей, пятирублевую монету, а также две банкноты 100 долларов США.

Как правило, большая часть фальшивых денег выявляется из оборота в Иркутска. Так, в конце прошлого года полицейские задержали в Иркутске двоих сбытчиков, у которых изъято 15 поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей.

Всего в 2020 году полицейские задержали шести подозреваемых в распространении поддельных купюр, у них изъяли 21 фальшивую банкноту.

Чаще всего фальшивые деньги сбывают в магазинах, АЗС, предприятиях малого бизнеса и в такси.

Чтобы определить подделку, в первую очередь необходимо обращать внимание на качество бумаги, наличие водяных знаков, а также элементов защиты, доступное описание которых широко представлено на официальном сайте Банка России.

- Если вам в руки попала фальшивая банкнота, следует незамедлительно обратиться в полицию и ни в коем случае не пытаться от нее избавиться. За изготовление и сбыт поддельных денег статьей 186 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 15-ти лет. При обнаружении денежной купюры, подлинность которой вызывает сомнения, гражданам необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) и оказать помощь в установлении лиц, сбывших её, - предупреждают полицейские.


фальшивые деньги
 
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