В подпольном заведении изъяли 400 литров алкоголя
В выходные полиция накрыла нелегальный ночной клуб в Братске. Он находился в жилом районе Строитель.
Выяснилось, что владелец устраивал развлекательные мероприятия и ночные дискотеки незаконно, а алкоголь различных наименований и крепости продавали без разрешительных документов. Изъято свыше 400 литров спиртосодержащей продукции, по предварительной оценке, на сумму почти 200 тысяч рублей.
- В отношении 33-летнего организатора незаконного бизнеса возбуждено несколько административных производств. Среди них осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и реализация алкогольных напитков без лицензии, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Братске закрыли нелегальный ночной клуб
Происшествия, Фото:
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