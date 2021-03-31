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В Братске закрыли нелегальный ночной клуб

В Братске закрыли нелегальный ночной клуб
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В подпольном заведении изъяли 400 литров алкоголя

В выходные полиция накрыла нелегальный ночной клуб в Братске. Он находился в жилом районе Строитель.

Выяснилось, что владелец устраивал развлекательные мероприятия и ночные дискотеки незаконно, а алкоголь различных наименований и крепости продавали без разрешительных документов. Изъято свыше 400 литров спиртосодержащей продукции, по предварительной оценке, на сумму почти 200 тысяч рублей.

- В отношении 33-летнего организатора незаконного бизнеса возбуждено несколько административных производств. Среди них осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и реализация алкогольных напитков без лицензии, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



ночной клуб
 
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