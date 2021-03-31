В Братске закрыли нелегальный ночной клуб

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В подпольном заведении изъяли 400 литров алкоголя



В выходные полиция накрыла нелегальный ночной клуб в Братске. Он находился в жилом районе Строитель.



Выяснилось, что владелец устраивал развлекательные мероприятия и ночные дискотеки незаконно, а алкоголь различных наименований и крепости продавали без разрешительных документов. Изъято свыше 400 литров спиртосодержащей продукции, по предварительной оценке, на сумму почти 200 тысяч рублей.



- В отношении 33-летнего организатора незаконного бизнеса возбуждено несколько административных производств. Среди них осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и реализация алкогольных напитков без лицензии, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







