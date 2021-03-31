В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 150 тысяч

«Спасая деньги», финансист опустошила все свои кредитные карты



44-летняя бухгалтер из города Усолье-Сибирское стала жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Бухгалтер, несмотря на свои познания в области финансов, стала жертвой распространенной у мошенников схемы обмана. Усольчанке на сотовый поступил звонок. Незнакомый женский голос сообщил, что звонит сотрудник банка, и что на имя усольчанки оформлен кредит. Местная жительница ответила, что никакой займ не брала. В ответ лжеспециалист стала расспрашивать о наличии кредитных банковских карт женщины и, узнав, что они есть, посоветовала снять все деньги и немедленно перевести на продиктованные реквизиты. Перевод денег, по словам псевдосоторудницы банка, должен был якобы защитить их от посягательств мошенников.



Женщина отправилась к банкомату, сняла с кредитных карт 150 тысяч рублей и перевела их на пять телефонных номеров и три банковских счета, указанные аферисткой.



Только на следующий день усольчанка поняла, что её обманули, и пошла в полицию.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Настоящие банковские специалисты не звонят на телефоны клиентов, не запрашивают конфиденциальную информацию и не просят переводить деньги на банковские счета или телефонные номера.





