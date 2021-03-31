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В Иркутской области талые воды топят участки

В Иркутской области талые воды топят участки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Подтоплены 155 участков

Ситуация с подтоплением талыми водами населённых пунктов Иркутского района продолжает ухудшаться. По состоянию на вечер 30 марта подтоплены 155 участков в шести населённых пунктах и двух садоводствах, на которых расположены 115 домов, где проживают 308 человек. Подтопленных жилых домов нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В селе Хомутово Иркутского района подтоплены 60 приусадебных участков, в деревне Грановщина подтоплены 11 участков, в селе Урик подтоплены 8 участков, в селе Столбово подтоплены 2 участка.

- Сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, оперативная группа Иркутского пожарно-спасательного гарнизона, представители администраций муниципальных образований проводят оповещение жителей путём подворовых обходов. В селе Хомутово дежурят две группы спасателей областной пожарно-спасательной службы с двумя плавсредствами для перевозки людей при необходимости. В готовности находится пункт временного размещения в деревне Куда, - сообщили в ведомстве.

В областном МЧС рекомендует людям сохранять спокойствие. 
Иркутская область подтопление
 
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