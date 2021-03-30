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В Улан-Удэ «Королла» врезалась в «Лэнд Крузер»

В Улан-Удэ «Королла» врезалась в «Лэнд Крузер»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Дорожной

В субботу, 27 марта, в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на улице Дорожная. Днём недалеко от АЗС «Роснефть» водитель «Тойоты Королла», ехавший в направлении Солдатского, столкнулся с «Тойотой Лэнд Крузер Прадо». Авария произошла перед пешеходным переходом.

Обошлось без пострадавших.



28 марта около 17 часов произошла авария на перекрёстке улиц Каландаришвили и Шмидта. Женщина на «Хонде Аккорд», выезжая со второстепенной дороги на главную, врезалась в «Тойоту Приус». Водители также не пострадали.





ДТП
 
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