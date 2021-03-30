В Улан-Удэ «Королла» врезалась в «Лэнд Крузер»

ДТП произошло на Дорожной
В субботу, 27 марта, в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на улице Дорожная. Днём недалеко от АЗС «Роснефть» водитель «Тойоты Королла», ехавший в направлении Солдатского, столкнулся с «Тойотой Лэнд Крузер Прадо». Авария произошла перед пешеходным переходом.
Обошлось без пострадавших.
28 марта около 17 часов произошла авария на перекрёстке улиц Каландаришвили и Шмидта. Женщина на «Хонде Аккорд», выезжая со второстепенной дороги на главную, врезалась в «Тойоту Приус». Водители также не пострадали.
ДТП произошло на Дорожной
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