Житель Бурятии пропал в Иркутске

Вчера в дежурную часть полиции обратилась сестра пропавшего. Женщина сообщила, что её брат 27 марта должен вернуться из Иркутска в Улан-Удэ. Однако до настоящего времени о нём ничего не известно.





фото - ориентировка ГУ МВД по Иркутской области



Полицейские Иркутска разыскивают пропавшего 44-летнего жителя Бурятии Амгалана Жамьяндоржиевича Цыренжапова.на вид 45 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно русые.бело-синяя куртка горнолыжная, брюки синего цвета, ботинки чёрные кожаные.имел рюкзак чёрного цвета.По одной из версий, мужчина может находится в центральной части Иркутска.Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Амгалана Циренжапова, просят позвонить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 8(3952) 21-68-05 либо по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 21-78-88.