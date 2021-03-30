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Житель Бурятии пропал в Иркутске

Житель Бурятии пропал в Иркутске
Происшествия, 
Мужчина должен был вернуться в Улан-Удэ, но не приехал

Полицейские Иркутска разыскивают пропавшего 44-летнего жителя Бурятии Амгалана Жамьяндоржиевича Цыренжапова.

Вчера в дежурную часть полиции обратилась сестра пропавшего. Женщина сообщила, что её брат 27 марта должен вернуться из Иркутска в Улан-Удэ. Однако до настоящего времени о нём ничего не известно.

фото - ориентировка ГУ МВД по Иркутской области

Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно русые.

Был одет: бело-синяя куртка горнолыжная, брюки синего цвета, ботинки чёрные кожаные.

При себе имел рюкзак чёрного цвета.

По одной из версий, мужчина может находится в центральной части Иркутска.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Амгалана Циренжапова, просят позвонить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 8(3952) 21-68-05 либо по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 21-78-88.


пропавшие без вести
 
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