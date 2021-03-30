Ему дали условный срок
Джидинский районный суд в Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, собравшего коноплю в крупном размере.
В конце ноября 2020 года в местности «Шулюк» мужчина собрал коноплю. После спрятал её в гараже на территории строящегося полигона твёрдых бытовых отходов.
Мужчина признал вину в полном объёме.
- С учётом смягчающих вину обстоятельств – полного признания вины подсудимым, раскаяния в содеянном, привлечения к уголовной ответственности впервые, положительных характеристик по месту жительства и т.д. - суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в райсуде.
Житель Бурятии спрятал наркотик на мусорном полигоне
Происшествия, Фото:
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