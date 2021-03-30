В Улан-Удэ мать оставила малыша с пьяными людьми

Происшествия, Фото: управление по ЧС администрации Улан-Удэ

Ребёнок находился взаперти в квартире с тремя пьяницами



30 марта около 11 часов утра в Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ позвонил полицейский. Он сообщил, что в многоквартирном доме в 111 микрорайоне 1,5-годовалый ребёнок находится в квартире, двери которой никто не открывает.



Тут же на место выехала городская поисково-спасательная служба. Спасатели вскрыли входную дверь в присутствии полицейских, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.



Выяснилось, что ребёнок находился в квартире с двумя пьяными женщинами и мужчиной. Видимо, они были настолько пьяны, что не открывали дверь и не реагировали, когда её начали вскрывать.



Через некоторое время мама маленького ребёнка вернулась домой.



Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

