В Улан-Удэ мать оставила малыша с пьяными людьми

Ребёнок находился взаперти в квартире с тремя пьяницами
30 марта около 11 часов утра в Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ позвонил полицейский. Он сообщил, что в многоквартирном доме в 111 микрорайоне 1,5-годовалый ребёнок находится в квартире, двери которой никто не открывает.
Тут же на место выехала городская поисково-спасательная служба. Спасатели вскрыли входную дверь в присутствии полицейских, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
Выяснилось, что ребёнок находился в квартире с двумя пьяными женщинами и мужчиной. Видимо, они были настолько пьяны, что не открывали дверь и не реагировали, когда её начали вскрывать.
Через некоторое время мама маленького ребёнка вернулась домой.
Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.
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Происшествия, Фото:
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