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В Иркутской области власти заплатили за укус бездомной собаки 310 тысяч

В Иркутской области власти заплатили за укус бездомной собаки 310 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Компенсацию выплатила администрация Чунского района

В посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области бездомная собака напала на девочку. Собака покусала ребёнка, причинив травмы лица. Мать девочки обратилась в прокуратуру.

Прокурор района направил в Чунский районный суд иск с требованием обязать администрацию района компенсировать моральный вред и возместить расходы, понесённые на проезд к месту лечения и обратно.

Суд требования прокурора удовлетворил. Администрацию района обязали возместить расходы в размере 10 тыс рублей и компенсировать моральный вред несовершеннолетней в размере 300 тыс рублей.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Семье пострадавшей девочки выплачено 310 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.


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