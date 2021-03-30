В Иркутской области власти заплатили за укус бездомной собаки 310 тысяч

Компенсацию выплатила администрация Чунского района



В посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области бездомная собака напала на девочку. Собака покусала ребёнка, причинив травмы лица. Мать девочки обратилась в прокуратуру.



Прокурор района направил в Чунский районный суд иск с требованием обязать администрацию района компенсировать моральный вред и возместить расходы, понесённые на проезд к месту лечения и обратно.



Суд требования прокурора удовлетворил. Администрацию района обязали возместить расходы в размере 10 тыс рублей и компенсировать моральный вред несовершеннолетней в размере 300 тыс рублей.



В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Семье пострадавшей девочки выплачено 310 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.





