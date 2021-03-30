Мост построили за счёт «Народного бюджета»
Вандалы разрушили перила пешеходного моста в селе Тарбагатай в Бурятии. Мост появился недавно, его возвели за счёт «Народного бюджета». Вероятно, инцидент произошёл в выходные, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».
- Народный бюджет был потрачен для жителей, а здесь вандалы орудуют. Специально прийти с ключом выкрутить болты и гайки, потом сбросить в реку! Сегодня утром мне позвонили, в пятницу была живая, а вот в субботу или в воскресенье это сделали, - цитирует автора снимков группа «Тарбагатай-инфо».
Здесь же обратились к односельчанам с просьбой сообщить о том, кто совершил акт вандализма.
В Бурятии вандалы разрушают новый мостик
Происшествия, Фото:
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