В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Мужчина незаконно рубил лиственницы



Ночью во время рейдового патрулирования лесов Закаменского района Бурятии лесники увидели трактор с прицепом, выезжающий из леса. Прицеп был гружён вырубленными деревьями, но правоустанавливающих документов на рубку у водителя не было.



Мужчина успел вырубить около 10 кубометров лиственницы. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 82 тысяч рублей.



«Чёрным» лесорубом оказался житель улуса Санага Закаменского района.



Незаконно вырубленные деревья и трактор с прицепом были изъяты.



- На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Материалы переданы в ОМВД по Закаменскому району для возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

