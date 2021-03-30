Мужчина незаконно рубил лиственницы
Ночью во время рейдового патрулирования лесов Закаменского района Бурятии лесники увидели трактор с прицепом, выезжающий из леса. Прицеп был гружён вырубленными деревьями, но правоустанавливающих документов на рубку у водителя не было.
Мужчина успел вырубить около 10 кубометров лиственницы. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 82 тысяч рублей.
«Чёрным» лесорубом оказался житель улуса Санага Закаменского района.
Незаконно вырубленные деревья и трактор с прицепом были изъяты.
- На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Материалы переданы в ОМВД по Закаменскому району для возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью
Происшествия, Фото:
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