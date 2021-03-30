В Братске автомобиль сбил на «зебре» двух подростков

Вечером 26 марта на улице Курчатова в Братске на «зебре» сбили двух 17-летних студентов. Когда они переходили дорогу по пешеходному переходу, их сбил водитель автомобиля «Тойота Премио».
Оба пострадавших подростка госпитализированы.
- Проведя замер глубины протектора шин иномарки, инспекторы ГИБДД выяснили, что она не соответствует требованиям безопасности, следовательно, транспортное средство не пригодно к эксплуатации. В связи с чем водитель привлечён к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По факту автоаварии возбуждено административное расследование, автомобиль помещен на специализированную охраняемую стоянку.
Полицейские призывают граждан, обладающих информацией по происшествию либо имеющих запись видеорегистратора момента наезда, обратиться в отдел ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Братское» по телефонам 8(3953)44-22-49, 8(3953)44-22-46 или 02 (102 с любого сотового оператора).
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 февраля в Улан-Удэ пьяный лихач насмерть сбил на «зебре» 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру.