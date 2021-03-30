В Братске автомобиль сбил на «зебре» двух подростков

- Проведя замер глубины протектора шин иномарки, инспекторы ГИБДД выяснили, что она не соответствует требованиям безопасности, следовательно, транспортное средство не пригодно к эксплуатации. В связи с чем водитель привлечён к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.











По факту автоаварии возбуждено административное расследование, автомобиль помещен на специализированную охраняемую стоянку.