26 приусадебных участков подтопило в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске вышла из русла речка Солянка



В пяти населённых пунктах Иркутского и Усольского районов Иркутской области подтопило 26 приусадебных участков. Это семь участков в селе Хомутово, восемь участков в деревне Грановщине, семь участков в селе Урик Иркутского района, три участка в селе Большая Елань и один участок в деревне Большежилкино Усольского района.



Подтопленных жилых домов нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В Хомутовском и Уриковском муниципальных образованиях продолжается откачка воды из сточных канав и прочистка водоотводных каналов. В работах задействована пожарно-спасательная техника. В деревне Грановщине накануне начато возведение заградительной дамбы. Всего в работах в Иркутском районе задействовано 38 человек и 10 единиц техники.



В Усольском районе проводится работа по откачке воды с подтопленных улиц. Работает две единицы техники.



На Плишкинском тракте в Иркутске речка Солянка вышла из русла на низменные участки местности. В садоводстве «Светлый» подтоплен один участок, в садоводстве «Текстильщик» подтоплено два жилых дома и 11 участков. Накануне силами МУП «Иркутскавтодор» проводились работы по прочистке русла ручья Солянка. Сегодня в течение светового дня работы будут продолжены.





