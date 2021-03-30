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26 приусадебных участков подтопило в Иркутской области

26 приусадебных участков подтопило в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутске вышла из русла речка Солянка

В пяти населённых пунктах Иркутского и Усольского районов Иркутской области подтопило 26 приусадебных участков. Это семь участков в селе Хомутово, восемь участков в деревне Грановщине, семь участков в селе Урик Иркутского района, три участка в селе Большая Елань и один участок в деревне Большежилкино Усольского района.

Подтопленных жилых домов нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В Хомутовском и Уриковском муниципальных образованиях продолжается откачка воды из сточных канав и прочистка водоотводных каналов. В работах задействована пожарно-спасательная техника. В деревне Грановщине накануне начато возведение заградительной дамбы. Всего в работах в Иркутском районе задействовано 38 человек и 10 единиц техники.

В Усольском районе проводится работа по откачке воды с подтопленных улиц. Работает две единицы техники.

На Плишкинском тракте в Иркутске речка Солянка вышла из русла на низменные участки местности. В садоводстве «Светлый» подтоплен один участок, в садоводстве «Текстильщик» подтоплено два жилых дома и 11 участков. Накануне силами МУП «Иркутскавтодор» проводились работы по прочистке русла ручья Солянка. Сегодня в течение светового дня работы будут продолжены.


подтопление
 
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