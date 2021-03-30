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В Улан-Удэ поймали квартирного вора

В Улан-Удэ поймали квартирного вора
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Квартирный вор даже сорвал со стен провода

Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемого в квартирных кражах. Задержанному мужчине 57 лет, сообщили в МВД по Бурятии.

В один из мартовских дней он проник в расположенную в деревянном доме нежилую квартиру 31-летней улан-удэнки. Оттуда он украл печное литьё, насосную станцию, микроволновую печь и ноутбук.

На следующий день мужчина совершил аналогичную кражу из соседней квартиры, где никто не живёт уже полтора года. Там он демонтировал печное литьё и комплектующие печи: металлическую задвижку и дверцу, а также сорвал со стен провода. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Металлические предметы вор сдал скупщику металла. На данный момент полицейские частично изъяли украденное.

Ранее вор уже привлекался к уголовной ответственности.

В полицию заявления о происшедшем поступили после приезда хозяек жилищ для проверки в них сохранности имущества.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».


кража
 
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