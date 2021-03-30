В Улан-Удэ поймали квартирного вора

Квартирный вор даже сорвал со стен провода



Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемого в квартирных кражах. Задержанному мужчине 57 лет, сообщили в МВД по Бурятии.



В один из мартовских дней он проник в расположенную в деревянном доме нежилую квартиру 31-летней улан-удэнки. Оттуда он украл печное литьё, насосную станцию, микроволновую печь и ноутбук.



На следующий день мужчина совершил аналогичную кражу из соседней квартиры, где никто не живёт уже полтора года. Там он демонтировал печное литьё и комплектующие печи: металлическую задвижку и дверцу, а также сорвал со стен провода. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.



Металлические предметы вор сдал скупщику металла. На данный момент полицейские частично изъяли украденное.



Ранее вор уже привлекался к уголовной ответственности.



В полицию заявления о происшедшем поступили после приезда хозяек жилищ для проверки в них сохранности имущества.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».





