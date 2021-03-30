В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил работницу рынка

Грабителя поймали охранники
29 марта в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже от 43-летней горожанки. Женщина рассказала, что незнакомец забрал со стола в складском помещении рынка на улице Корабельной её телефон. Всё произошло, когда владелица гаджета разбирала товар.
Сотрудницы рынка предупреждали мужчину, что вещи здесь не продаются, а бутики используются только как склады.
Похищение телефона заметила напарница женщины. Она потребовала вернуть гаджет, но мужчина поспешил удалиться.
Женщины незамедлительно сообщили о происшедшем охранникам рынка и в полицию. Осмотрев записи с камер в торговой точке, сотрудники службы безопасности установили приметы подозреваемого и на улице задержали его. 37-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уже вскоре он был передан прибывшему наряду ППС. Телефон был изъят.
- Задержанный уже был судим за имущественные преступления. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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