Виной всему стала нерасторопность мужчины
Жителя Баргузинского района Бурятии лишили права собственности на оружие.
Мужчина владел охотничьим гладкоствольным огнестрельным оружием. Однако срок разрешения на хранение и ношение оружия истёк, оружие у него изъяли. В установленный срок мужчина требование по предписанию управления Росгвардии по Бурятии не устранил. Это послужило основанием для обращения в суд с исковым заявлением.
- Иск удовлетворён, прекращено право собственности мужчины на оружие. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Суд лишил жителя Бурятии права на оружие
Происшествия, Фото:
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