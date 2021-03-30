Суд лишил жителя Бурятии права на оружие

Виной всему стала нерасторопность мужчины



Жителя Баргузинского района Бурятии лишили права собственности на оружие.



Мужчина владел охотничьим гладкоствольным огнестрельным оружием. Однако срок разрешения на хранение и ношение оружия истёк, оружие у него изъяли. В установленный срок мужчина требование по предписанию управления Росгвардии по Бурятии не устранил. Это послужило основанием для обращения в суд с исковым заявлением.



- Иск удовлетворён, прекращено право собственности мужчины на оружие. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

