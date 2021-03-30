В Бурятии осудили похитителя молитвенного барабана

Вор украл буддийский барабан, с которым не знал, что делать
Джидинский районный суд вынес приговор в отношении вора, стащившего хурдэ – буддийский молитвенный барабан.
Как сообщал «Байкал-Daily», кража произошла в ноябре 2020 года в селе Гэгэтуй. Пьяный мужчина пришёл в гости к дальней родственнице. Она посадила его за стол, а пока накрывала, гость стащил с полки молитвенный барабан. Хурдэ женщине достался от бабушки. Когда хозяйка дома обнаружила кражу, она пошла в полицию.
При этом мужчине и вовсе не нужен был молитвенный барабан. Что с ним делать, он не знал, так что в тот же вечер он выбросил хурдэ в сугроб. Позже вор показал полицейским это место.
Мужчина ранее был судим.
На суде подсудимый признал свою вину в полном объёме, не пытался уйти от ответственности. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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