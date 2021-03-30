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В Бурятии осудили похитителя молитвенного барабана

В Бурятии осудили похитителя молитвенного барабана
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Вор украл буддийский барабан, с которым не знал, что делать

Джидинский районный суд вынес приговор в отношении вора, стащившего хурдэ – буддийский молитвенный барабан.

Как сообщал «Байкал-Daily», кража произошла в ноябре 2020 года в селе Гэгэтуй. Пьяный мужчина пришёл в гости к дальней родственнице. Она посадила его за стол, а пока накрывала, гость стащил с полки молитвенный барабан. Хурдэ женщине достался от бабушки. Когда хозяйка дома обнаружила кражу, она пошла в полицию.

При этом мужчине и вовсе не нужен был молитвенный барабан. Что с ним делать, он не знал, так что в тот же вечер он выбросил хурдэ в сугроб. Позже вор показал полицейским это место.

Мужчина ранее был судим.

На суде подсудимый признал свою вину в полном объёме, не пытался уйти от ответственности. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.
кража буддизм
 
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