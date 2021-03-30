Вандалы вскрыли баки и изрезали информационный аншлаг
Вскрытые мусорные баки и сорванный, изрезанный ножом информационный аншлаг обнаружили сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на острове Ольхон, на оборудованной тропе Сарайского пляжа.
Кто это сделал, пока не установлено. Неясны и мотивы вандалов.
- Территория была приведена в порядок, чтобы не портить впечатление от прогулки другим посетителям: ведь маршрут «Сарайский пляж» является одним из популярных мест в Прибайкальском национальном парке. Даже в непогоду здесь всегда можно встретить туристов. Передвижение по настилу доступно в том числе маломобильным гражданам, а знакомиться с местными ландшафтами, флорой и фауной удобно благодаря созданной инфраструктуре и познавательной информации, размещённой на стендах, - отмечают сотрудники «Заповедного Прибайкалья».
Для сотрудников Сарайский пляж – важный опыт в создании подобных проектов, готовый к тиражированию на другие территории Прибайкальского национального парка.
- Разработчики проекта надеются, что актов вандализма здесь больше не будет: ведь созданное пространство рассчитано на гармоничное взаимодействие природы и человека. Разрушителям здесь не место! – отметили в «Заповедном Прибайкалье».
На Ольхоне напакостили вандалы
Происшествия, Фото:
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