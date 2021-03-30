В Иркутске уничтожили больше 100 игровых автоматов

Автоматы раздавили гидравлическим прессом
На специализированном полигоне в Иркутске уничтожили игровые автоматы. Их ранее изъяли полицейские в ходе мероприятий по пресечению нелегальной игорной деятельности, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Свыше 100 игровых автоматов раздавили гидравлическим прессом.
Уничтожение состоялось после соответствующих решений районных судов.
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