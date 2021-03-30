Пожар произошёл в Турунтаево
Вечером 29 марта в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии случился пожар. Загорелась кровля жилого дома. Через 10 минут возгорание было ликвидировано, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».
Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание
- На крыше медный провод ввода соединялся с алюминиевым. В результате пожара пострадала кровля на площади 26 квадратных метров, - отмечает «Прибайкалье-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 28 марта в селе Сужа Иволгинского района пожар оставил без крыши над головой семью с детьми.
Накануне утром в Улан-Удэ горел ангар.
В Бурятии короткое замыкание привело к пожару
Происшествия, Фото:
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