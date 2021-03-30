Пострадавший журналист планирует выйти на работу в апреле
29 марта Октябрьский районный суд Улан-Удэ по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей до 7 июня в отношении троих подростков, обвиняемых в нападении на журналиста ГТРК «Бурятия» Владимира Жарова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», нападение произошло 30 января на улице Ключевская возле дома Владимира Жарова. Подростки увидели пожилого мужчину и напали на него, нанеся удар металлическим прутом по голове. Затем они занесли его в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами.
Потом нападавшие, обыскав одежду и сумку потерпевшего, забрали его мобильный телефон и другие вещи, и убежали. После этого при помощи отнятого телефона, подключённого к услуге «мобильный банк», со счёта своей жертвы перевели на банковский счёт одного из них 8 тысяч рублей.
Корреспондент был выписан из больницы в феврале. За оказанную медицинскую помощь Жаров поблагодарил врачей и пожелал «ангелам в белых халатах» терпения, здоровья, мудрости и любви.
Планируется, что журналист выйдет на работу в апреле.
В Улан-Удэ избившим журналиста подросткам продлили арест
Происшествия, Фото:
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