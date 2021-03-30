В Улан-Удэ подросток разгуливал с пакетами конопли

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Юношу с коноплёй остановили росгвардейцы



В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали об очередном факте пресечения незаконного оборота наркотиков.



Накануне в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны в ходе несения службы в посёлке Зеленхоз остановили молодых людей. Их внешность подходила под ориентировку о розыске подозреваемых в преступлении. Росгвардейцы решили проверить документы у парней.



У одного из проверяемых при себе оказались чёрные пакеты с характерным запахом дикой конопли.



Этого юношу, которому оказалось 16 лет, росгвардейцы доставили в отдел полиции. Там было установлено, что изъятое вещество – это марихуана весом более 700 граммов.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

