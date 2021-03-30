Юношу с коноплёй остановили росгвардейцы
В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали об очередном факте пресечения незаконного оборота наркотиков.
Накануне в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны в ходе несения службы в посёлке Зеленхоз остановили молодых людей. Их внешность подходила под ориентировку о розыске подозреваемых в преступлении. Росгвардейцы решили проверить документы у парней.
У одного из проверяемых при себе оказались чёрные пакеты с характерным запахом дикой конопли.
Этого юношу, которому оказалось 16 лет, росгвардейцы доставили в отдел полиции. Там было установлено, что изъятое вещество – это марихуана весом более 700 граммов.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ подросток разгуливал с пакетами конопли
Происшествия, Фото:
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