 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 марта

29 марта

Популярное

Жительница Бурятии толкнула сожителя и случайно убила его

Жительница Бурятии толкнула сожителя и случайно убила его
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия произошла во время ссоры

62-летняя жительница Кабанского района Бурятии осуждена за причинение смерти по неосторожности.

Во время ссоры с пьяным сожителем женщина толкнула его руками в грудь. Мужчина потерял равновесие, упал и ударился головой о деревянную лестницу.

В результате полученной при падении травмы головы мужчина скончался в больнице через несколько дней.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года исправительных работ условно, с испытательным сроком один год.

- При назначении наказания суд учёл полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, содействие следствию, её болезненное состояние здоровья, преклонный возраст, мнение потерпевшей, не настаивающей на суровой мере наказания. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд посчитал возможным признать противоправное поведение погибшего: последний грубо оскорбил её нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе районного суда.

Приговор обжалован не был, вступил в законную силу.
причинение смерти по неосторожности смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии главбух похитила из бюджет 4 млн и получила условку
В Бурятии главбух похитила из бюджет 4 млн и получила условку
Происшествия, 30.03.2021
Главный бухгалтер районной администрации переплачивала зарплату себе и коллеге
Улан-удэнец валил лес возле дома
Улан-удэнец валил лес возле дома
Происшествия, 30.03.2021
Ущерб составил почти полмиллиона рублей 
Под Улан-Удэ произошло смертельное ДТП
Под Улан-Удэ произошло смертельное ДТП
Происшествия, 29.03.2021
Момент смертельной аварии запечатлел видеорегистратор одного из участников аварии
Читинка перевела мошенникам 3,6 млн рублей
Читинка перевела мошенникам 3,6 млн рублей
Происшествия, 29.03.2021
Женщина сделала несколько крупных переводов
В Улан-Удэ молодой водитель снёс остановку
В Улан-Удэ молодой водитель снёс остановку
Происшествия, 29.03.2021
Авария произошла на Восточном
В Улан-Удэ горел ангар
В Улан-Удэ горел ангар
Происшествия, 29.03.2021
Пожар произошёл ранним утром
В Бурятии погиб механик из Приморья
В Бурятии погиб механик из Приморья
Происшествия, 29.03.2021
О причинах смерти пока не сообщается
В Иркутской области из-за пьяного водителя пострадал его 10-летний сын
В Иркутской области из-за пьяного водителя пострадал его 10-летний сын
Происшествия, 29.03.2021
С начала года в ДТП по вине пьяных водителей травмировались восемь детей
В Улан-Удэ с новостройки на дацан летит строительный мусор
В Улан-Удэ с новостройки на дацан летит строительный мусор
Происшествия, 29.03.2021
«Почему в нашем городе обязательно нужен «кровавый» случай?» - задаются вопросом верующие
Житель Бурятии убил жену и сына из-за издевательств
Житель Бурятии убил жену и сына из-за издевательств
Происшествия, 29.03.2021
Супруга и сын были алкоголиками, а глава семейства не пил вовсе
Улан-удэнец уснул на лавочке и лишился телефона
Улан-удэнец уснул на лавочке и лишился телефона
Происшествия, 29.03.2021
Пьяного мужчину легко удалось обокрасть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^