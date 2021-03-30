Жительница Бурятии толкнула сожителя и случайно убила его

Трагедия произошла во время ссоры



62-летняя жительница Кабанского района Бурятии осуждена за причинение смерти по неосторожности.



Во время ссоры с пьяным сожителем женщина толкнула его руками в грудь. Мужчина потерял равновесие, упал и ударился головой о деревянную лестницу.



В результате полученной при падении травмы головы мужчина скончался в больнице через несколько дней.



Суд назначил женщине наказание в виде одного года исправительных работ условно, с испытательным сроком один год.



- При назначении наказания суд учёл полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, содействие следствию, её болезненное состояние здоровья, преклонный возраст, мнение потерпевшей, не настаивающей на суровой мере наказания. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд посчитал возможным признать противоправное поведение погибшего: последний грубо оскорбил её нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе районного суда.



Приговор обжалован не был, вступил в законную силу.

