Трагедия произошла во время ссоры
62-летняя жительница Кабанского района Бурятии осуждена за причинение смерти по неосторожности.
Во время ссоры с пьяным сожителем женщина толкнула его руками в грудь. Мужчина потерял равновесие, упал и ударился головой о деревянную лестницу.
В результате полученной при падении травмы головы мужчина скончался в больнице через несколько дней.
Суд назначил женщине наказание в виде одного года исправительных работ условно, с испытательным сроком один год.
- При назначении наказания суд учёл полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, содействие следствию, её болезненное состояние здоровья, преклонный возраст, мнение потерпевшей, не настаивающей на суровой мере наказания. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд посчитал возможным признать противоправное поведение погибшего: последний грубо оскорбил её нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе районного суда.
Приговор обжалован не был, вступил в законную силу.
Жительница Бурятии толкнула сожителя и случайно убила его
Происшествия, Фото:
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