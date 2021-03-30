В Бурятии главбух похитила из бюджет 4 млн и получила условку

Главный бухгалтер районной администрации переплачивала зарплату себе и коллеге



Баунтовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера администрации района, похитившей из бюджета более четырёх миллионов рублей. Женщина признана виновной в совершении шести эпизодов мошенничества.



Главный бухгалтер администрации похитила из бюджета Баунтовского района более четырёх миллионов рублей, на протяжении почти пяти лет переплачивая зарплату себе и своей коллеге.



На суде женщина вину признала, заявила, что раскаялась, от дачи показаний в силу ст. 51 Конституции отказалась.



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние, совершение преступлений впервые, активное способствование расследованию преступления и тот факт, что она возместила практически всю сумму причинённого материального ущерба.



Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.



Приговором суда женщина признана виновной. По совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний ей назначено пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Также она лишилась классного чина «советник муниципальной службы 1 класса» и два года не сможет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.



- Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в Баунтовском райсуде.





