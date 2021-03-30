Ущерб составил почти полмиллиона рублей
23 февраля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от сотрудника городского лесничества о незаконной рубке леса неподалёку от посёлка Забайкальский. Неизвестный спилил сосны на общую сумму более 140 тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции предпринял меры к розыску и задержанию подозреваемого. Так, в ходе подворового обхода в ограде одного из домов была обнаружена свежезаготовленная и уже распиленная на дрова древесина. Впоследствии полицейский установил личность лесоруба и задержал его по месту жительства.
Ранее не судимый 33-летний мужчина признался полицейскому в совершении преступления. В дальнейшем, в процессе расследования была выявлена его причастность к аналогичному деянию, совершённому неделей ранее. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте происшествия установлен ещё один факт преступления.
В целом, мужчиной незаконно вырубил более 20 кубометров сосен. Общий ущерб оценивается на сумму более 450 тысяч рублей.
Горожанин ранее к уголовной ответственности не привлекался. Древесина изъята у него в полном объёме.
За незаконную вырубку леса возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец валил лес возле дома
Происшествия, Фото:
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