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Улан-удэнец валил лес возле дома

Улан-удэнец валил лес возле дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Ущерб составил почти полмиллиона рублей

23 февраля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от сотрудника городского лесничества о незаконной рубке леса неподалёку от посёлка Забайкальский. Неизвестный спилил сосны на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции предпринял меры к розыску и задержанию подозреваемого. Так, в ходе подворового обхода в ограде одного из домов была обнаружена свежезаготовленная и уже распиленная на дрова древесина. Впоследствии полицейский установил личность лесоруба и задержал его по месту жительства.

Ранее не судимый 33-летний мужчина признался полицейскому в совершении преступления. В дальнейшем, в процессе расследования была выявлена его причастность к аналогичному деянию, совершённому неделей ранее. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте происшествия установлен ещё один факт преступления.

В целом, мужчиной незаконно вырубил более 20 кубометров сосен. Общий ущерб оценивается на сумму более 450 тысяч рублей.

Горожанин ранее к уголовной ответственности не привлекался. Древесина изъята у него в полном объёме.

За незаконную вырубку леса возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
черные лесорубы
 
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