В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина-водитель

Беременная ехала по главной дороге
В субботу в Улан-Удэ беременная женщина за рулём автомобиля «Тойота Таун Айс» попала в ДТП. Всё произошло около 10 часов утра на улице Кабанская. Женщина ехала со стороны «Абсолюта» в направлении Сотниково, когда в её автомобиль врезалась «Тойота Калдины». Водитель «Калдины» совершил столкновение, выезжая со второстепенной дороги.
В аварии никто не пострадал. В том числе помощь медиков не потребовалась и беременной.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня под Улан-Удэ произошло смертельное ДТП
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Беременная ехала по главной дороге
Момент смертельной аварии запечатлел видеорегистратор одного из участников аварии
Женщина сделала несколько крупных переводов
Авария произошла на Восточном
Пожар произошёл ранним утром
Авария произошла на Трубачеева
О причинах смерти пока не сообщается
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