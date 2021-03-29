Женщина сделала несколько крупных переводов
47-летняя жительница Читы отдала мошенникам 3,6 млн рублей, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил о мошенниках, которые пытаются оформить кредит на её имя. Чтобы не потерять день, рекомендовал раньше злоумышленников взять кредит и поместить деньги на «безопасные счета».
Женщина оформила кредит и под диктовку звонившего сделала несколько переводов на общую сумму 3,6 млн рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.
От мошенников пострадала и 83-летняя жительница Читы, которой позвонил неизвестный и сообщил о положенной денежной компенсации за ранее заказанные некачественные БАДы. Для этого женщина в течении месяца переводила аферисту на счет разные суммы в качестве комиссий и страховок. Таким образом, у женщины было похищено 916 тысяч рублей.
За минувшие выходные от мошенников пострадали ещё три забайкальца. Общая сумма причинённого ущерба составила около 4,5 миллионов рублей.
Читинка перевела мошенникам 3,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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