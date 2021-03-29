Читинка перевела мошенникам 3,6 млн рублей

Женщина сделала несколько крупных переводов



47-летняя жительница Читы отдала мошенникам 3,6 млн рублей, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил о мошенниках, которые пытаются оформить кредит на её имя. Чтобы не потерять день, рекомендовал раньше злоумышленников взять кредит и поместить деньги на «безопасные счета».



Женщина оформила кредит и под диктовку звонившего сделала несколько переводов на общую сумму 3,6 млн рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.



От мошенников пострадала и 83-летняя жительница Читы, которой позвонил неизвестный и сообщил о положенной денежной компенсации за ранее заказанные некачественные БАДы. Для этого женщина в течении месяца переводила аферисту на счет разные суммы в качестве комиссий и страховок. Таким образом, у женщины было похищено 916 тысяч рублей.



За минувшие выходные от мошенников пострадали ещё три забайкальца. Общая сумма причинённого ущерба составила около 4,5 миллионов рублей.

