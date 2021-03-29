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В Улан-Удэ горел ангар

В Улан-Удэ горел ангар
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Пожар произошёл ранним утром

В Улан-Удэ сегодня утром произошёл пожар в ангаре на улице Лебедева.

- На момент прибытия первого подразделения обнаружено загорание внутри ангара. Личный состав пожарно-спасательной части № 3 эвакуировал автобус. В результате пожара повреждены конструкции и вещи внутри ангара на общей площади 150 кв.м., - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.


Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Вызов поступил в 5:49, пожарные прибыли на место в 5:57. Возгорание ликвидировано в 6:22. Привлекались 24 пожарных и шесть единиц техники.
пожар
 
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