В Улан-Удэ горел ангар

- На момент прибытия первого подразделения обнаружено загорание внутри ангара. Личный состав пожарно-спасательной части № 3 эвакуировал автобус. В результате пожара повреждены конструкции и вещи внутри ангара на общей площади 150 кв.м., - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.







<br />

В Улан-Удэ сегодня утром произошёл пожар в ангаре на улице Лебедева.Предварительная причина произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.Вызов поступил в 5:49, пожарные прибыли на место в 5:57. Возгорание ликвидировано в 6:22. Привлекались 24 пожарных и шесть единиц техники.