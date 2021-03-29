В Улан-Удэ видеорегистратор снял ДТП пьяного водителя

28 марта в паблике «dtp_03» появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, как виновник аварии съезжает с моста по улице Трубачеева, но, по всей видимости, забывает выкрутить руль, чтобы повернуть на улицу Городская. В этот момент происходит столкновение.





