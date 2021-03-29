В Улан-Удэ видеорегистратор снял ДТП пьяного водителя

Авария произошла на Трубачеева
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 марта на улице Трубачеева произошло ДТП с участием двух автомобилей марки «Тойота Клюгер»
. Авария случилась около шести часов вечера по вине пьяного водителя.
28 марта в паблике «dtp_03» появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, как виновник аварии съезжает с моста по улице Трубачеева, но, по всей видимости, забывает выкрутить руль, чтобы повернуть на улицу Городская. В этот момент происходит столкновение.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Машины получили серьёзные повреждения. У одной машины даже оторвалось заднее колесо.
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Авария произошла на Трубачеева
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