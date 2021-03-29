О причинах смерти пока не сообщается
В Бурятии скончался 61-летний механик, сопровождавший рефрижераторную секцию владивостокской транспортной компании, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на федерации профсоюзов Приморского края.
Механик из Приморья скончался на территории Бурятии. О причинах смерти не сообщается, вероятно, он умер от заболевания, не связанного с профессиональной деятельностью, уточняет издание.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Улан-Удэ сантехник, работавший по заявке о неприятном запахе из канализации, поскользнулся на крыше, упал и погиб.
Прошлой осенью в Центре защиты леса Бурятии во время работ по уборке горящего угля взорвался котёл. В результате взрыва машиниста котельной отбросило в сторону и окатило кипящей водой с паром. Мужчина получил тяжёлые травмы в виде ожогов.
В Бурятии погиб механик из Приморья
Происшествия, Фото:
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