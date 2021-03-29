Житель Бурятии убил жену и сына из-за издевательств

Супруга и сын были алкоголиками, а глава семейства не пил вовсе



В селе Дырестуй Джидинского района Бурятии произошла кровавая семейная драма. 64-летний мужчина убил 65-летнюю супругу и 42-летнего сына. На допросе задержанный дал следователям признательные показания, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, семья жила здесь же, в Дырестуе Джидинского района. Жена и сын пенсионера последние пять лет злоупотребляли алкоголем. В связи с этим в семье складывалась конфликтная обстановка.



Хозяин дома постоянно подвергался насилию и оскорблениям со стороны пьяных родственников. Сам он из-за перенесённого заболевания вёл трезвый образ жизни, старался заботиться о жене и сыне, содержал домашнее хозяйство.



26 марта около полудня мужчина присел на диван и стал смотреть телевизор. В это время домой вернулся пьяный сын, который столкнул отца на пол и сам улёгся спать. Чуть позже мужчина стал готовить корм для домашнего скота. Сын, которому не понравилось, что отец шумит, соскочил с дивана подбежал к нему и стал оскорблять.



Тогда у мужчины лопнуло терпение. Он выхватил из-за пазухи нож и нанёс им несколько ударов в шею сына.



На крики прибежала пьяная жена. Её он также зарезал.



После чего сам пытался свести счёты с жизнью. Но его спасла племянница, заглянувшая в дом. После они позвонили в правоохранительные органы и сообщили о происшествии.



- Для проверки версии о том, что преступление пенсионер совершил в состоянии аффекта на фоне противоправного поведения жены и сына, а также длительной психотравмирующей ситуации в семье, будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в следственном управлении.

