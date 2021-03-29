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В Бурятии сарай тушили сотрудники двух пожарных частей

В Бурятии сарай тушили сотрудники двух пожарных частей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл ночью

В ночь с 27 на 28 марта в Иволгинском районе Бурятии загорелся сарай. На место пожара выехали огнеборцы пожарной части №24. Когда они прибыли, сарай уже тушили работники пожарно-спасательной части №73.

- Совместными усилиями пожарные ликвидировали возгорание. Сарай был пристроен к гаражу, но переход огня предотвратили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Сарай сгорел полностью, а также обуглилась стена гаража и фасад крыши.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.

Также ранним утром 28 марта в селе Эдэрмэг Кижингинского района Бурятии сгорели баня и навес. Произошло это из-за нарушения правил монтажа электропроводки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Суже ночной пожар оставил без крыши над головой семью с детьми.



пожар
 
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