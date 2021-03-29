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Улан-удэнец уснул на лавочке и лишился телефона

Улан-удэнец уснул на лавочке и лишился телефона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяного мужчину легко удалось обокрасть

31-летний улан-удэнец обратился в полицию с заявлением о краже телефона.

Полицейские раскрыли кражу. Они отработали точки скупки и в одной из них нашли украденный телефон. Информация о тех, кто сдаёт вещи в ломбард, фиксируется. Так что вскоре полиция задержала воровку – 31-летнюю улан-удэнку.

Женщина призналась оперативникам, что ночью украла телефон из кармана куртки пьяного мужчины. Он уснул прямо на скамейке во дворе многоквартирного дома.

- Ранее женщина дважды была судима за тяжкие преступления. Гаджет возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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