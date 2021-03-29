За неделю произошёл 81 пожар
За минувшую неделю в Бурятии произошёл 81 пожар. Это меньше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было зарегистрировано 120 пожаров. Снижение составило 32%, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
С 22 по 29 марта на пожарах в Бурятии погибло два человека. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедии произошли в Хоринске и в местности Урочище Тургенева в Бичурском районе. Скончались две женщины.
За неделю на пожарах в республике были травмированы три человека.
В Бурятии снизилось число пожаров
Происшествия, Фото:
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