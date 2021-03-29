Женщина приняла участие в акции против мошенников и отдала деньги им же
Незнакомцы представились 60-летняя жительнице города Ангарск Иркутской области сотрудниками правоохранительных органов. Они выманили у неё 825 тысяч рублей, предложив принять участие в акции «Антимошенник», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанка рассказала, что ранее она многократно слышала о различных мошенничествах, поэтому с готовностью приняла предложение позвонивших ей лжеправоохранителей «разоблачить» нечистых на руку банковских работников. Женщина стала выполнять инструкции «специалиста финансового отдела», на которого её переключили.
Аферист предложил женщине поехать в банк и придумать правдоподобный предлог, чтобы объяснить настоящим сотрудникам банка, для чего ей экстренно понадобилась крупная сумма, снять со счёта «меченые деньги», а затем положить их на «безопасный счёт».
Чтобы выполнить указания незнакомцев, женщине потребовалось несколько часов, так как класть деньги на счета нужно было суммами по 12-15 тысяч рублей. Чтобы компенсировать причинённые неудобства, мошенники пообещали в последующем вернуть ангарчанке всю сумму и доплатить 10% «за неудобства».
- Ну и что, развели меня на 800 с лишним тысяч. Я их сняла и перевела им на счёт, - рассказывает женщина.
О том, что своими действиями ангарчанка перевела деньги своего накопительного счета реальным мошенникам, она поняла, только вернувшись домой.
- Мы все считаем себя умными людьми, подкованными. Смотрим, когда по телевизору показывают, что кого-то развели, но меня это не коснётся. И оказалась, что ещё как коснётся, - добавила потерпевшая.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ангарчанка поверила в акцию «антимошенник» и лишилась 800 тысяч
Происшествия, Фото:
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