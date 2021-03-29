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Ангарчанин перевёл лжеброкерам 700 тысяч рублей

Ангарчанин перевёл лжеброкерам 700 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина верил, что сможет вывести «прибыль от инвестиций»

С начала года 18 жителей Иркутской области, которые добровольно перевели лежброкерам свыше восьми миллионов рублей. Одна из последних жертв – житель Ангарска, который перевёл мошенникам более 700 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

32-летнему ангарчанину позвонил неизвестный мужчина и предложил стать инвестором компании, что позволит иметь стабильный доход. Дальнейшие действия мужчины контролировал «менеджер».

Перейдя по указанной ссылке, мужчина зарегистрировался на сайте и внёс на личный счёт 20 тысяч рублей. На следующий день его электронный кошелек пополнился на три тысячи рублей. Поверив, что схема работает, ангарчанин оформил в банке кредит и внёс 150 тысяч рублей на свой биржевой счет. Через несколько дней снова получил прибыль.

Как только «начинающий трейдер» решил вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Ему сообщали о необходимости застраховать счёт, подключить дополнительные платные услуги, заявили о наложенных штрафах, налогах и так далее. Каждый раз для преодоления очередной трудности требовалось внести новую крупную сумму в размере до 300 тысяч рублей. Деньги доверчивый мужчина брал в качестве займов в банках, снимал с кредитных карт, брал в долг у знакомых. Однако ангарчанину снять «прибыль» так и не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



мошенничество
 
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