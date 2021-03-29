Стали известны подробности смерти мужчины на автостоянке «ЭкоАльянса»
Появились подробности трагедии, произошедшей 24 марта в Улан-Удэ с умершим в машине мужчиной. Как сообщал «Байкал-Daily», мужчине стало плохо в припаркованном автомобиле. По сигналу на место выехал участковый уполномоченный полиции, он обнаружил тело мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не было.
Мужчина скончался после посещения офиса «ЭкоАльянса». В пресс-службе компании заявили, что семья умершего претензий к ним не имеет.
- 24 марта этого года, находясь в своем автомобиле, на автостоянке компании «ЭкоАльянс» ушёл из жизни, на 69 году, военный пенсионер. Компания выражает соболезнования семье. Со слов супруги, сообщаем, что семья претензий к «ЭкоАльянсу» не имеет, - сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что глава семьи был уважаемым и энергичным человеком. Он несколько лет назад перенёс инфаркт, имел тяжёлое хроническое заболевание сердца. Однако до последнего дня держался стойко.
- В офис компании супруги приехали выяснить условия договора. Спокойно уточнили их. Собирались дальше поехать в магазин, потом намеревались заняться огородом. К сожалению, по законам природы, никто не вечен. Каждый может закончить свой земной путь, как отмерено свыше. Родственники, с их слов, считают слухи о конфликтной ситуации с сотрудниками «ЭкоАльянса» не соответствующими действительности. Родные и близкие семьи передают слова благодарности работникам «ЭкоАльянса» за человеческое сочувствие и внимание. Они первыми вызвали скорую помощь, - сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что мужчины с поста охраны принесли воды, помогали во всём, как могли. И согласились присмотреть за автомобилем семьи до позднего вечера.
В компании уточнили, что сейчас идёт работу по подбору нового помещения для отдела сбыта, работы с физическими и юридическими лицами, юридической службы, в транспортной доступности для клиентов.
Умерший на парковке улан-удэнец был военным пенсионером
Происшествия, Фото:
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