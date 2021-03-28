 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 марта

27 марта

26 марта

Популярное

В Улан-Удэ на пожаре спасся 21 человек

В Улан-Удэ на пожаре спасся 21 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в многоквартирном доме

В пятницу, 26 марта, в Улан-Удэ произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном доме на улице Шаляпина.

К моменту прибытия пожарных шёл дым из подвала. Из дома эвакуировался 21 человек. 15 них вышли на улицу самостоятельно. Ещё шесть человек спасли пожарные, в том числе одного инвалида.



Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

К тушению привлекались 17 пожарных и четыре единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

пожар спасение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое взрослых и младенец
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое взрослых и младенец
Происшествия, 28.03.2021
Легковушка врезалась в дорожное ограждение
В Улан-Удэ на пожаре спасся 21 человек
В Улан-Удэ на пожаре спасся 21 человек
Происшествия, 28.03.2021
Пожар произошёл в многоквартирном доме
В Иркутской области грузовик задавил пенсионерку
В Иркутской области грузовик задавил пенсионерку
Происшествия, 28.03.2021
Грузовик сбил женщину, двигаясь задним ходом
В Иркутске нашли останки женщины
В Иркутске нашли останки женщины
Происшествия, 28.03.2021
Личность погибшей не могут установить уже почти год
В Улан-Удэ обокрали постояльца хостела
В Улан-Удэ обокрали постояльца хостела
Происшествия, 28.03.2021
Вор и его жертва заселились в один номер
На автовокзале в Улан-Удэ у женщины стащили телефон
На автовокзале в Улан-Удэ у женщины стащили телефон
Происшествия, 27.03.2021
Она отлучилась в кафе, оставив свои сумки и гаджет на столе у входа в помещение вокзала
В Бурятии наградили росгвардейцев, спасших инвалида
В Бурятии наградили росгвардейцев, спасших инвалида
Происшествия, 26.03.2021
Обездвиженного мужчину росгвардейцы выносили чуть ли не ползком
Жителя Бурятии задержали при продаже более тонны нефрита
Жителя Бурятии задержали при продаже более тонны нефрита
Происшествия, 26.03.2021
Нефрит-сырец мужчина собирал почти семь лет
В Иркутской области топит подвалы жилых домов
В Иркутской области топит подвалы жилых домов
Происшествия, 26.03.2021
В Усольском районе ввели режим повышенной готовности
В Улан-Удэ в автомобиле умер пенсионер
В Улан-Удэ в автомобиле умер пенсионер
Происшествия, 26.03.2021
Мужчине внезапно стало плохо
В Бурятии убийца уснул в одной кровати с трупом
В Бурятии убийца уснул в одной кровати с трупом
Происшествия, 26.03.2021
Мужчина после убийства погулял, а потом вернулся и лёг рядом с мёртвым
Улан-удэнка заявила о краже, не зная, что вор – её сын
Улан-удэнка заявила о краже, не зная, что вор – её сын
Происшествия, 26.03.2021
Вору срочно понадобились деньги на поездку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^