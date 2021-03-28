В Улан-Удэ на пожаре спасся 21 человек

Пожар произошёл в многоквартирном доме
В пятницу, 26 марта, в Улан-Удэ произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном доме на улице Шаляпина.
К моменту прибытия пожарных шёл дым из подвала. Из дома эвакуировался 21 человек. 15 них вышли на улицу самостоятельно. Ещё шесть человек спасли пожарные, в том числе одного инвалида.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
К тушению привлекались 17 пожарных и четыре единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
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