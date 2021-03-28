Грузовик сбил женщину, двигаясь задним ходом
В городе Тулун от наезда грузовика погибла 74-летняя пенсионерка, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Трагический инцидент произошёл днём 26 марта на придомовой территории микрорайона Угольщиков. По предварительной информации, 39-летний водитель «ГАЗа» при движении задним ходом наехал на 74-летнюю женщину.
От полученных травм тулунчанка скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области грузовик задавил пенсионерку
Происшествия, Фото:
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